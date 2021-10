Sophie Codegoni è confusa nei confronti di Gianmaria Ecco le sue parole

(Di sabato 16 ottobre 2021) Grande Fratello Vip,svela di aver illuso l’imprenditoreAntinolfi. Dispiaciuta erivela perchè non ha interesse neidel giovane Ieri sera è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello, nel corso della serataAntinolfi ha affermato di aver chiuso definitivamente la relazione con Greta, che lo attendeva fuori dalla Casa, ed inoltre svela di essersi avvicinato all’Influencer, nel momento in cui verso Greta non provava più alcun sentimento. Durante il chiarimento tra, l’imprenditore inaspettatamente in diretta spiazza tutti e si dichiara alla giovane. Leggi anche –> scherzi a parte nuovo appuntamento anticipazioni di ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - zazoomblog : Il “palo” di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “Non è il mio tipo mi spiace averlo illuso…” – VIDEO - #“palo”… - francy_lecci : @GrandeFratello È sconcertante quello che ho letto su questa mezza cartuccia senza personalità pseudo dongiovanni!… - supermalaxx : - francy_lecci : @GrandeFratello È sconcertante quello che ho letto da su questa mezza cartuccia senza personalità! ??Gianmaria Anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

e il "palo" a Gianmaria Antinolfi . Ieri sera l'imprenditore campano ha pubblicamente ammesso di provare dei sentimenti per l'ex tronista e, tra una discussione e l'altra, ha lasciato ...... è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e; mentre ...Sophie non intende frequentare Antinolfi nella casa del GF Vip: la ex di lui, Greta, lo prende in giro per la volubilità dei suoi sentimenti ...Il “palo” di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip: “Non è il mio tipo, mi spiace averlo illuso…”, ecco il video.