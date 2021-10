Semaforo verde per il semaforo. La Germania è sulla via giusta per un nuovo governo (Di sabato 16 ottobre 2021) semaforo verde. Almeno per ora. Il nuovo governo tedesco non è ancora nato, ma i tempi potrebbero essere più brevi di quanto si pensasse dopo i risultati del voto del 26 settembre scorso. Dopo una serie di incontri incrociati tra i partiti, i socialdemocratici tedeschi, i Verdi e i liberali hanno condiviso i primi risultati dei colloqui esplorativi con un documento di dodici pagine che rappresenterà la base per le formali trattative che inizieranno la prossima settimana. Il documento programmatico Il testo su cui SPD, Verdi e liberali si sono accordati sottolinea l’importanza di un vasto rinnovamento in tutti i settori. In particolare si pone l’accento sulla digitalizzazione per modernizzare i procedimenti burocratici a tutti i livelli e viene introdotto il concetto di economia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021). Almeno per ora. Iltedesco non è ancora nato, ma i tempi potrebbero essere più brevi di quanto si pensasse dopo i risultati del voto del 26 settembre scorso. Dopo una serie di incontri incrociati tra i partiti, i socialdemocratici tedeschi, i Verdi e i liberali hanno condiviso i primi risultati dei colloqui esplorativi con un documento di dodici pagine che rappresenterà la base per le formali trattative che inizieranno la prossima settimana. Il documento programmatico Il testo su cui SPD, Verdi e liberali si sono accordati sottolinea l’importanza di un vasto rinnovamento in tutti i settori. In particolare si pone l’accentodigitalizzazione per modernizzare i procedimenti burocratici a tutti i livelli e viene introdotto il concetto di economia ...

ilriformista : Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. S… - eidos_psiche : RT @Peppe2379: Chissà com'è difficile vivere in un posto dove appena scatta il verde al semaforo quello che sta dietro non ti lancia un col… - meryanne61 : RT @Peppe2379: Chissà com'è difficile vivere in un posto dove appena scatta il verde al semaforo quello che sta dietro non ti lancia un col… - estensecom : Lavoro. Semaforo verde per il #greenpass a #Ferrara - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Prende corpo in Germania l'ipotesi di una coalizione rosso-giallo-verde con Spd, Verdi e liberali -