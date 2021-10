Qui Lazio, sono 23 i convocati da Sarri per l’Inter: l’elenco completo (Di sabato 16 ottobre 2021) I convocati da Maurizio Sarri per Lazio-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 Questo pomeriggio la Lazio ospiterà l’Inter allo stadio ‘Olimpico’ di Roma nell’ottava giornata della Serie A 2021/2022. In vista della partita casalinga, Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Adamonis, Reina, Strakosha DIFENSORI: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni ATTACCANTI: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Ida Maurizioper-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 Questo pomeriggio laospiteràallo stadio ‘Olimpico’ di Roma nell’ottava giornata della Serie A 2021/2022. In vista della partita casalinga, Maurizioha diramatodei, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Adamonis, Reina, Strakosha DIFENSORI: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni ATTACCANTI: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro L'articolo proviene da intermagazine.

