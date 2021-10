Pippo Baudo e Al Bano, il conduttore svela come ha scoperto il cantante pugliese a Ballando con le Stelle 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Pippo Baudo si prende la scena a Ballando con le Stelle 2021: lo storico conduttore, padre putativo di decine di grandi talenti della musica e dello spettacolo italiani, è stato ospite di Milly Carlucci nella prima puntata della nuova edizione. Qui ha iniziato – e continuerà nelle prossime settimane – a snocciolare alcuni interessanti aneddoti: tra questi anche le origini di Al Bano, il cantante in gara come ballerino. Pippo Baudo, come ha scoperto Al Bano: il racconto a Ballando con le Stelle Il tributo di Ballando con le Stelle a Pippo Baudo è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)si prende la scena acon le: lo storico, padre putativo di decine di grandi talenti della musica e dello spettacolo italiani, è stato ospite di Milly Carlucci nella prima puntata della nuova edizione. Qui ha iniziato – e continuerà nelle prossime settimane – a snocciolare alcuni interessanti aneddoti: tra questi anche le origini di Al, ilin garaballerino.haAl: il racconto acon leIl tributo dicon leè ...

