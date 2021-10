Pianta di limone in inverno: come curarla per una fruttificazione copiosa! (Di sabato 16 ottobre 2021) Quanti usi ha il limone! In cucina, nella cosmetica e soprattutto nelle pulizie! Girando tra i nostri articoli e vedendo che il limone si trova spessissimo, sicuramente ci sarà venuto in mente che, per utilizzarlo così di frequente, sarebbe una gran cosa avere una Pianta in casa. Ottima idea, anche perché ,oltre ad essere utile, è decorativa e profumata! Corriamo a comprare una piantina di limone e poi seguiamo i consigli qui sotto saremo orgogliosissimi del risultato! Dove coltivare le piante di limone Abbiamo tutti ben chiaro che gli agrumi amano il caldo, quindi se stiamo pensando di mettere la nostra Pianta all’aperto è scontato che dobbiamo abitare in un posto dal clima temperato tutto l’anno, o, al limite, è necessario preventivare la spesa di una serra mobile da montare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 ottobre 2021) Quanti usi ha il! In cucina, nella cosmetica e soprattutto nelle pulizie! Girando tra i nostri articoli e vedendo che ilsi trova spessissimo, sicuramente ci sarà venuto in mente che, per utilizzarlo così di frequente, sarebbe una gran cosa avere unain casa. Ottima idea, anche perché ,oltre ad essere utile, è decorativa e profumata! Corriamo a comprare una piantina die poi seguiamo i consigli qui sotto saremo orgogliosissimi del risultato! Dove coltivare le piante diAbbiamo tutti ben chiaro che gli agrumi amano il caldo, quindi se stiamo pensando di mettere la nostraall’aperto è scontato che dobbiamo abitare in un posto dal clima temperato tutto l’anno, o, al limite, è necessario preventivare la spesa di una serra mobile da montare ...

Advertising

ziaSilly : Come l’anno scorso, vorrei #piantare un #albero come gesto solidale. L’altra volta l’ho fatto con una pianta di Lim… - Emanuel08019510 : Cmq se scatterà sarà un signor limone.. Ma tutta la pianta proprio.. Me lo sento ?????????? #gfvip - cicoria_e : RT @cicoria_e: Qualcuno mi sa dire di cosa potrebbe essere affetta questa pianta di limone ??? Fate girare per favore Magari qualcuno che… - donylabella : RT @cicoria_e: Qualcuno mi sa dire di cosa potrebbe essere affetta questa pianta di limone ??? Fate girare per favore Magari qualcuno che… - lillydessi : Chi ha una pianta di limone rigogliosa deve assolutamente fare questo per proteggerla in inverno - Proiezioni di Bo… -