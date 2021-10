“Ma cosa diavolo è?”. Risveglio choc durante la notte. Il forte botto poi la scoperta a letto (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sono molti modi spiacevoli per svegliarsi, ma questo potrebbe superarli tutti. Il 3 ottobre, una donna è stata svegliata da un forte rumore di vetri e dopo essere saltata giù dal letto, aver acceso una luce, ha scoperto un buco delle dimensioni di un pugno nel soffitto della sua camera da letto. Ruth Hamilton, 66 anni, di Golden, British Columbia, ha chiamato il dipartimento di polizia. “Non sono mai stato così spaventata in tutta la mia vita mia”, ha detto Hamilton alla Canadian Press. “Non ero sicuro di cosa fare, quindi ho chiamato il 911 e, mentre stavo parlando con l’operatore, ho capovolto il cuscino e ho visto che un sasso era scivolato tra due cuscini”. Un agente venuto a indagare sospettava che provenisse da un cantiere vicino. Tuttavia, dopo aver effettuato una chiamata, ha appreso che gli operai ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sono molti modi spiacevoli per svegliarsi, ma questo potrebbe superarli tutti. Il 3 ottobre, una donna è stata svegliata da unrumore di vetri e dopo essere saltata giù dal, aver acceso una luce, ha scoperto un buco delle dimensioni di un pugno nel soffitto della sua camera da. Ruth Hamilton, 66 anni, di Golden, British Columbia, ha chiamato il dipartimento di polizia. “Non sono mai stato così spaventata in tutta la mia vita mia”, ha detto Hamilton alla Canadian Press. “Non ero sicuro difare, quindi ho chiamato il 911 e, mentre stavo parlando con l’operatore, ho capovolto il cuscino e ho visto che un sasso era scivolato tra due cuscini”. Un agente venuto a indagare sospettava che provenisse da un cantiere vicino. Tuttavia, dopo aver effettuato una chiamata, ha appreso che gli operai ...

