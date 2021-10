Lazio-Inter | tensione all’Olimpico | quasi rissa in campo dopo gol

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma –il secondo gol biancoceleste. Larealizza la rete del provvisorio 2-1 con Felipe Anderson all’81’una rapida ripartenza. Il gol scatena le proteste dei nerazzurri: lanon si sarebbe fermata per l’infortunio di Di Marco, rimasto a terra nell’azione precedente. In realtà, il gioco non era statorotto nemmeno dalla formazione nerazzurrail problema accusato da Di Marco, a terra per uno scontro con Leiva. Il pallone è arrivato al portiere biancoceleste Reina e da lì è partita l’azione del gol.la rete, altain, capannello e 4 cartellini gialli. (fonte Adnkronos)

Commenta per primo L'allenatore dell'Simone Inzaghi a DAZN : 'Abbiamo fatto la migliore partita delle ultime, ma una squadra come ... abbiamo consentito noi alladi rientrare in partita e ...Dopo la Roma, lapiega anche l'all'Olimpico e si rimette in carreggiata dopo la batosta di Bologna. Sarri può sorridere visto che la sua squadra ha avuto per la maggior parte del tempo il ...Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell' Inter, al termine della sfida di campionato contro la Lazio. Ai microfoni di Dazn, l'allenatore ha dichiarato: "Penso che abbiamo fatto la miglior partita tr ...C’è stata bufera in Lazio-Inter dopo il gol di Felipe Anderson, i giocatori nerazzurri si sono lamentati perché il pallone non è stato messo fuori con Dimarco a terra. Tanti i cartellini gialli dopo q ...