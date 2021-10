Juventus | Crespo | “Per lo scudetto la Juve c’è sempre”

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Hernan, ex attaccante di Lazio, Parma e con dei trascorsi anche in Inter e Milan, ha rilasciato un’interessante intervista a Il Messaggero parlando della lottae di alcuni attaccanti del nostro campionato. SfidaBarella, Inter-“Per l’Inter di Simone Inzaghi sarà dura perché ci sono il Milan, che a me intriga molto e ha tanti giovani interessanti, e il Napoli che viaggia vola sulle ali dell’entusiasmo. E poi c’è la, lei c’è. Sarà sicuramente un bel campionato equilibrato fino alla fine”. Lazio e Inter: i ricordi da giocatore “Due belle esperienze. Alla Lazio eravamo una squadra spettacolare, con giocatori incredibili. Poi Roma è bellissima, anche se non era facile girare per la città in quei ...