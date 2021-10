Guenda Goria si sposa: c’è l’annuncio in diretta, ecco la data (Di sabato 16 ottobre 2021) Guenda Goria battibecca ancora con la Vera Miales ma rende felicissimo il giornalista con la grande novità Nuovo episodio dello scontro tra Vera Miales e Guenda Goria. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la compagna e la figlia di Amedeo Goria hanno ripreso la discussone che in questi giorni è avvenuta a distanza. (Instagram)Ma facciamo un piccolo passo indietro e chiariamo cos’è successo. Era circolata la voce che Vera Miales fosse incinta. Alfonso Signorini aveva mostrato ad Amedeo le foto con la donna che aveva un vestito che faceva intravedere la pancia. Lui, sorpreso, era rimasto senza parole con i coinquilini che gli chiedevano se fosse diventato di nuovo padre. La donna è poi entrata nella casa con l’abito bianco da sposa a simboleggiare la ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 ottobre 2021)battibecca ancora con la Vera Miales ma rende felicissimo il giornalista con la grande novità Nuovo episodio dello scontro tra Vera Miales e. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la compagna e la figlia di Amedeohanno ripreso la discussone che in questi giorni è avvenuta a distanza. (Instagram)Ma facciamo un piccolo passo indietro e chiariamo cos’è successo. Era circolata la voce che Vera Miales fosse incinta. Alfonso Signorini aveva mostrato ad Amedeo le foto con la donna che aveva un vestito che faceva intravedere la pancia. Lui, sorpreso, era rimasto senza parole con i coinquilini che gli chiedevano se fosse diventato di nuovo padre. La donna è poi entrata nella casa con l’abito bianco daa simboleggiare la ...

