Gf Vip, Pierpaolo Petrelli pronto a chiedere a Giulia Salemi di sposarlo? L’indiscrezione (Di sabato 16 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e quello che sembrava essere un fuoco di paglia si è invece confermato un grande amore. Attualmente Pierpaolo sta partecipando al Tale e quale show di Carlo Conti. Secondo alcuni rumors Pretelli in vista della finale del programma sta preparando una sorpresa per la Salemi con tanto di proposta di matrimonio. Di queste voci però non abbiamo conferme. Non ci resta che aspettare e scoprire se ci sarà o meno questa proposta tramite il mezzo televisivo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Clarissa Selassiè sente urlare una donna nella notte: chiuderanno la casa? La principessa ha sentito delle urla forti e si sveglia molto spaventata insieme agli altri coinquilini Che cosa è successo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021)Pretelli esi sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e quello che sembrava essere un fuoco di paglia si è invece confermato un grande amore. Attualmentesta partecipando al Tale e quale show di Carlo Conti. Secondo alcuni rumors Pretelli in vista della finale del programma sta preparando una sorpresa per lacon tanto di proposta di matrimonio. Di queste voci però non abbiamo conferme. Non ci resta che aspettare e scoprire se ci sarà o meno questa proposta tramite il mezzo televisivo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Clarissa Selassiè sente urlare una donna nella notte: chiuderanno la casa? La principessa ha sentito delle urla forti e si sveglia molto spaventata insieme agli altri coinquilini Che cosa è successo ...

Advertising

Fortuna18473849 : A me pare di vedere il GFvip dello scorso anno, dove tutti recitano una parte appartenuta agli altri Vip. Esempio:… - fainformazione : Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli nuove foto e video social! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scopri tutti g… - fainfocultura : Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli nuove foto e video social! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scopri tutti g… - Frank31295 : La salemi è bella beata a Milano e già ha messo le mani avanti per questo fine settimana, infatti tra sfilata di ev… - fainformazione : Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli nuove foto e video social DA NON PERDERE! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli,… -