FIFA e Electronic Arts, trattative in stallo per alcuni 'disaccordi' su licenze ed esclusività (Di sabato 16 ottobre 2021) All'inizio della settimana si è a lungo parlato del fatto che Electronic Arts stesse valutando di cambiare il nome al proprio franchise FIFA. Secondo un report del New York Times, questo dipenderebbe anche dal fatto che le relazioni tra EA e FIFA sarebbero in stallo a causa delle difficoltà di trovare un accordo su alcuni aspetti. Uno dei principali sarebbe finanziario, con la FIFA che punterebbe a più che raddoppiare il costo della licenza e con un disaccordo di base sull'utilizzo del marchio per promuovere tornei e prodotti digitali, che la stessa FIFA desidererebbe esplorare.

