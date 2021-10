Bryan Adams torna in Italia con tre concerti nel 2022 | tappa anche a Firenze

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Bryan Adams-Cuts Like A Knife La musica anni 80 solo su - silvestrasorber : BRYAN ADAMS: l’11 marzo 2022 esce il nuovo album “SO HAPPY IT HURTS” - zerocoerenza : Qualcuno l'ha già detto che #EasyOnMe ricorda in diverse parti Heaven di Bryan Adams? #Adele - StraNotizie : Bryan Adams A febbraio 2022 triplo appuntamento italiano per il rocker canadese ... - adams_italy : RT @TicketOneIT: ??A febbraio 2022 triplo appuntamento italiano per il rocker canadese @bryanadams ?? Le date: ??11 febbraio Roma, Palazzo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Adams

Firenze, 16 ottobre 2021 - È ufficiale:tornerà in concerto in Italia nel 2022 . Saranno ben tre le date in programma per la prossima primavera, a Roma, Firenze e Conegliano . L'ultima volta del cantautore canadese nel nostro ...A inizio 2022 sono in programma varie esibizioni, tra cui quella del chitarrista canadesea Firenze. A Lucca però bisognerà aspettare il Summer perché, ha detto il promoter, da noi non ...Firenze, 16 ottobre 2021 - È ufficiale: Bryan Adams tornerà in concerto in Italia nel 2022. Saranno ben tre le date in programma per la prossima primavera, a Roma, Firenze e Conegliano. L’ultima volta ...Unico singolo lanciato (in quanto bonus track) della sua raccolta di grandi successi "So Far So Good" del 1993, "Please Forgive Me" di Bryan Adams esce il 15 ottobre del 1993 diventando subito un gran ...