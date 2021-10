Beach volley, Mol e Sorum sono i più forti di sempre? Le statistiche confermano (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ sempre difficile fare confronti fra generazioni sportive, in tutte le discipline ma, se preso come un gioco, e supportato dai numeri, ogni tanto qualche paragone ci sta, soprattutto quando si ha l’impressione di vivere un’epoca in qualche modo storica di un certo sport. Lo sport in questione è il Beach volley e la coppia che punta ad entrare nella leggenda arriva da un paese freddo, dove però, la tradizione per il Beach è fervida, la Norvegia che ha regalato in passato campioni del calibro di Kvalheim/Maaseide e Hoidalen/Kjemperud. Anders Mol e Christian Sorum sono campioni olimpici in carica, grazie al titolo conquistato a Tokyo, sono campioni d’Europa da quattro edizioni a questa parte, hanno appena ribadito la loro leadership mondiale vincendo a Cagliari le World ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) E’difficile fare confronti fra generazioni sportive, in tutte le discipline ma, se preso come un gioco, e supportato dai numeri, ogni tanto qualche paragone ci sta, soprattutto quando si ha l’impressione di vivere un’epoca in qualche modo storica di un certo sport. Lo sport in questione è ile la coppia che punta ad entrare nella leggenda arriva da un paese freddo, dove però, la tradizione per ilè fervida, la Norvegia che ha regalato in passato campioni del calibro di Kvalheim/Maaseide e Hoidalen/Kjemperud. Anders Mol e Christiancampioni olimpici in carica, grazie al titolo conquistato a Tokyo,campioni d’Europa da quattro edizioni a questa parte, hanno appena ribadito la loro leadership mondiale vincendo a Cagliari le World ...

Advertising

Coninews : Quanto fatto rimarrà, per sempre, nella storia dello sport italiano. Si separano le strade di Daniele Lupo e Paolo… - Eurosport_IT : Daniele Lupo e Paolo Nicolai si seprano dopo 11 anni di battaglie insieme ?? Qui facevano il punto del torneo Olimp… - Eurosport_IT : È andata in scena l’ultima partita della storia della coppia più forte di tutti i tempi in Italia ???? Immensi Danie… - annamariamoscar : Lupo e Nicolai: si separa dopo 10 anni la coppia più vincente della storia del beach volley italiano - tereeffe : Un amico mi ha invitata per un beach volley. Dopo 4 anni potrei ricominciare, ma le mie dita stanno già bestemmiando. -