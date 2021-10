Atletica | Biella in festa per gli olimpionici Palmisano e Stano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Grandeal Circuito Città di, che giunto all’edizione numero 29 ha rappresentato l’occasione ideale per festeggiare Antonellae Massimo, i due campioni olimpici della marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un format particolare e divertente, con una staffetta mista a coppie estratte a sorte: il pubblico ha potuto applaudire i due eroi olimpici a qualche mese di distanza dalle imprese di Tokyo. Per la cronaca il successo, lungo l’anello di 800 metri nel centro cittadino da ripetere per quattro volte a testa, è andato alla coppia composta dai Carabinieri Stefano Chiesa e Nicole Colombi.ha chiuso terza insieme a Giacomo Brandi mentreha terminato nono in coppia con la junior Anita Laiolo. Il fine settimana dell’italiana ...

sportface2016 : #Atletica Grande festa a #Biella con i due olimpionici della marcia #Palmisano e #Stano - StampaBiella : Biella, lo spettacolo dell’atletica tra le vie del centro con i campioni olimpici della marcia - sportface2016 : #Marcia, Circuito Città di Biella: al via anche Antonella #Palmisano e Massimo #Stano - FidalPiemonte : #atletica La grande atletica fa tappa sabato 16 ottobre al Circuito Città di Biella con gli ori olimpici Massimo St… -

Sui 3 chilometri Arese davanti a Crippa La festa per i campioni olimpici, l'che va in mezzo alla gente. Nella 29esima edizione del Circuito Città diè una giornata di applausi ai due ...... ha coinvolto 3.816, tra Atleti e Atleti Partner, in 19 discipline sportive:, Badminton, ... Nella speranza di chiudere questo difficile periodo, in occasione del 29° Circuito Città di, ...La festa per i campioni olimpici, l’atletica che va in mezzo alla gente. Nella 29esima edizione del Circuito Città di Biella è una giornata di applausi ai due azzurri che hanno trionfato alle Olimpiad ...Ci saranno anche i due campioni olimpici di marcia Massimo Stano e Antonella Palmisano al via, oggi, della 29esima edizione del “Circuito Città di Biella”. Il percorso di gara è ricavato all’interno d ...