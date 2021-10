Arisa svela il motivo per cui ha lasciato Amici | poi parla di Ballando

(Di sabato 16 ottobre 2021): ecco perchéhaSi è tantoto dell’addio diaddi Maria De Filippi, tra rumor e presunti motivi sul suo allontanamento dal programma. In un’intervista a SuperGuida TV la cantante, ora hato il veroche l’ha portata a lasciare la trasmissione di Canale 5. Ecco le sue L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa svela

Novella 2000

Amici 21, perchénon è stata riconfermata? Pare che la nota cantante abbia spiegato quindi ... La cantanteil motivo della sua mancata riconferma "Mi sono riproposta, ma loro avevano già ...ha elogiato la sua collega nel corso dell'intervista a "Superguidatv", spiegando che è stata un'ottima scelta e che confida ciecamente nella sua capacità di intrattenere ed insegnare ad Amici : ...Arisa ammette senza freni: “Non ho abbandonato Amici 21”. Le parole di Arisa, che di recente ha affermato di non voler essere giudicata esteticamente, su Amici 21 e sul programma in generale denotano ...Lo scorso anno Arisa è stata una delle professoresse di canto della scuola di amici. Tutto faceva pensare ad un secondo anno successivo nella scuola più ambita d'Italia, ma in realtà nelle scorse sett ...