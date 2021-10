Amadeus, la moglie senza freni sul tradimento: valigie pronte dietro la porta (Di sabato 16 ottobre 2021) Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo sono una meravigliosa coppia da tantissimi anni. La loro storia nasce dietro le quinte del programma RAI “L’Eredità” in un momento delicato per Amadeus, reduce da una separazione. Ora si confrontano su un argomento molto serio. Di cosa si tratta? Amadeus e sua moglie Giovanna-AltranotiziaIl presentatore ha dichiarato più volte che, nel momento in cui ha conosciuto la moglie, stava vivendo un periodo di transizione, nessuna storia seria soltanto divertimento. Ha rivelato che quando ha visto Giovanna in studio, ha subito capito che avrebbe messo la testa a posto per quella ragazza. Amadeus in un intervista ha detto: “le ho fatto dare un biglietto dal mio assistente, chiedendo se le andasse di prendere un caffe”. ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 ottobre 2021)e suaGiovanna Civitillo sono una meravigliosa coppia da tantissimi anni. La loro storia nascele quinte del programma RAI “L’Eredità” in un momento delicato per, reduce da una separazione. Ora si confrontano su un argomento molto serio. Di cosa si tratta?e suaGiovanna-AltranotiziaIl presentatore ha dichiarato più volte che, nel momento in cui ha conosciuto la, stava vivendo un periodo di transizione, nessuna storia seria soltanto divertimento. Ha rivelato che quando ha visto Giovanna in studio, ha subito capito che avrebbe messo la testa a posto per quella ragazza.in un intervista ha detto: “le ho fatto dare un biglietto dal mio assistente, chiedendo se le andasse di prendere un caffe”. ...

Advertising

MMCarusoGalanti : @GiusCandela Amadeus super raccomandato ... dappertutto come il prezzemolo ha sistemato anche la moglie. Per non pa… - gabri4ni : Jonathan pesanteeee…..si sì …abbiamo capito che sei amico della moglie di Amadeus. È Vip per questo? #ISolitiIgnoti - Tanny90624888 : @T4ECAKES +con Fiorello ed Amadeus è stato un incontro casuale perché erano andati lì per i loro cani e non ho pens… -