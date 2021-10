XF2021 | il bootcamp di Emma e Manuelito

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Siamo quasi all’inizio del “vero”: ilfinisce, Hell Raton edhanno scelto le loro squadre. Tra rapper stravaganti, cover hard rock e dolcissime voci pop, scopriamo insieme i nuovi arrivati.: che scelte hanno compiuto Hell Raton ed? Ilè finito, le squadre sono quasi fatte.si avvicina a terminare la sua prima parte, e anche Hell Raton edhanno preso le loro decisioni. Non mancano i grandi assenti, scartati in un sorteggio per ridurre il numero dei concorrenti: tra di loro Matteo Milazzo, il romantico compositore di Bambola, gli Uomini Coreani (con una donna), il vivace Fettuccine e la rapper Apnea. Forse li rivedremo…: le scelte di Hell ...