Voto di scambio: condannato l’ex vicesindaco di Nocera Inferiore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato l’ex consigliere comunale Carlo Bianco e l’ex vicesindaco Antonio Cesarano, insieme a Ciro Eboli e Antonio Pignataro per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Gli imputati erano già stati destinatari di misure cautelari in carcere eseguite nell’agosto 2017 e nel gennaio 2018. Le indagini condotte dai carabinieri del Ros di Salerno e coordinate dalla Dda, avevano consentito di accertare che l’allora consigliere in carica Carlo Bianco in occasione delle Amministrative del giugno 2017, aveva accettato da Antonio Pignataro – che si trovava ai domiciliari e già condannato per associazione camorristica e molteplici ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Tribunale dihaconsigliere comunale Carlo Bianco eAntonio Cesarano, insieme a Ciro Eboli e Antonio Pignataro per il reato dielettorale politico-mafioso. Gli imputati erano già stati destinatari di misure cautelari in carcere eseguite nell’agosto 2017 e nel gennaio 2018. Le indagini condotte dai carabinieri del Ros di Salerno e coordinate dalla Dda, avevano consentito di accertare che l’allora consigliere in carica Carlo Bianco in occasione delle Amministrative del giugno 2017, aveva accettato da Antonio Pignataro – che si trovava ai domiciliari e giàper associazione camorristica e molteplici ...

Basso Profilo, la Cassazione sull’ex assessore Talarico: “Corruzione elettorale sì, ma non mafiosa” Le ragioni per le quali la Suprema corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tdl rispedendo gli atti a Catanzaro per un nuovo riesame ...

