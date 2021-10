Trieste, comincia il presidio dei portuali. Il porto resta aperto ma arrivano i No Green pass – Il video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Trieste – Le macchine entrano. I tir pure. Il presidio indetto dal Coordinamento dei lavoratori del porto (Cltp) inizia rispettando le dichiarazioni della sera prima. Qualche decina di portuale, meno dei 300 che fanno parte di questa sigla, troupe di giornalisti e i primi attivisti No Green pass che sono arrivati per dare sostegno alla protesta. «Guarda, c’è già la televisione, così possono dire che c’erano quattro gatti», scherza uno di loro a pochi metri dal Varco 4 del Molo 7 di Trieste, dove è stata organizzata la manifestazione. «Chi vuole lavorare, può entrare. Noi non fermiamo nessuno». Hanno la faccia stanca i leader dei portuali ma il problema per la logistica del porto non sono loro. «Qua stanno continuando ad arrivare persone. Il problema ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Le macchine entrano. I tir pure. Ilindetto dal Coordinamento dei lavoratori del(Cltp) inizia rispettando le dichiarazioni della sera prima. Qualche decina di portuale, meno dei 300 che fanno parte di questa sigla, troupe di giornalisti e i primi attivisti Noche sono arrivati per dare sostegno alla protesta. «Guarda, c’è già la televisione, così possono dire che c’erano quattro gatti», scherza uno di loro a pochi metri dal Varco 4 del Molo 7 di, dove è stata organizzata la manifestazione. «Chi vuole lavorare, può entrare. Noi non fermiamo nessuno». Hanno la faccia stanca i leader deima il problema per la logistica delnon sono loro. «Qua stanno continuando ad arrivare persone. Il problema ...

