Sport | Formula 1 | nella stagione 2022 l’Italia sarà la sola nazione con due Gp | Monza e Imola

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Mancava solo l’ufficialità della Fia, ed è arrivata oggi. Il Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell’Automobile riunito oggi a Parigi ha stabilito il calendario delle gare di1 per la prossima. Ben due Gran Premi si correranno in Italia, unicaad avere un doppio appuntamento con il circuito delle monoposto di F1. Ventitré in tutto gli appuntamenti con la prima tappa nel Belpaese il 24 aprile ae l’11 settembre a. Le reazioni all’annuncio delle due gare di1 assegnate alTra i primi a reagire alla notizia il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook in cui tra le altre cose annuncia che l’accordo siglato durerà fino al 2025?: “Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Made in Italy e ...

Imola (Bologna), 15 ottobre 2021 " Ora è ufficiale: il Gran premio di Formula 1 si correrà a Imola per il terzo anno consecutivo. Il Circus tornerà in riva al Santerno il 24 aprile 2022. Per quella data, è previsto anche il ritorno del pubblico sulle tribune dell'Enzo e ...