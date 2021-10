Scuole "clandestine" in Alto Adige per i figli dei No Vax (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessuno dice di sapere dove siano e come siano fatte, praticamente tutti sanno che ci sono. In alcune località Valle Aurina, provincia autonoma di Bolzano, decine di famiglie No Vax e No Mask hanno deciso di ritirare i propri figli dalla scuola pubblica per provvedere da sole alla loro istruzione istituendo delle Scuole parentali dove mascherine, distanziamento e vaccinazioni sono un ricordo lontano. “Ufficialmente non esiste nessuna scuola, o almeno da noi non è stata registrata”, dice all’HuffPost il sindaco di Gais, Christian Gartner. Il primo cittadino di questo borgo di circa 3 mila abitanti, nel cuore della regione di Plan de Corones, racconta che si tratta di “Scuole praticamente nascoste”. “Dal punto di vista legale, per ora posso solo dire che abbiamo segnalato la questione alla Provincia, che si occuperà di fare le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessuno dice di sapere dove siano e come siano fatte, praticamente tutti sanno che ci sono. In alcune località Valle Aurina, provincia autonoma di Bolzano, decine di famiglie No Vax e No Mask hanno deciso di ritirare i propridalla scuola pubblica per provvedere da sole alla loro istruzione istituendo delleparentali dove mascherine, distanziamento e vaccinazioni sono un ricordo lontano. “Ufficialmente non esiste nessuna scuola, o almeno da noi non è stata registrata”, dice all’HuffPost il sindaco di Gais, Christian Gartner. Il primo cittadino di questo borgo di circa 3 mila abitanti, nel cuore della regione di Plan de Corones, racconta che si tratta di “praticamente nascoste”. “Dal punto di vista legale, per ora posso solo dire che abbiamo segnalato la questione alla Provincia, che si occuperà di fare le ...

