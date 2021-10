Scontri a Beirut: spari durante una manifestazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri a Beirut, in Libano, si sono verificati violenti Scontri durante una manifestazione organizzata da Hezbollah per protestare contro il giudice incaricato di indagare sull’esplosione al porto. durante gli Scontri si sono uditi diversi spari. Il bilancio è di sei morti e oltre 30 feriti. Il premier chiede scusa alla popolazione libanese. Scontri a Beirut: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri a, in Libano, si sono verificati violentiunaorganizzata da Hezbollah per protestare contro il giudice incaricato di indagare sull’esplosione al porto.glisi sono uditi diversi. Il bilancio è di sei morti e oltre 30 feriti. Il premier chiede scusa alla popolazione libanese.

