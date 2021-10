Roma, record campagna abbonamenti: in 4 giorni 19mila tessere (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma - La campagna abbonamenti viaggia a gonfie vele. Dopo i tre giorni di prelazione dei vecchi abbonati 2019 - 2020, dalle 12 di ieri la Roma ha aperto la vendita libera dei settori dell'Olimpico ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021)- Laviaggia a gonfie vele. Dopo i tredi prelazione dei vecchi abbonati 2019 - 2020, dalle 12 di ieri laha aperto la vendita libera dei settori dell'Olimpico ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma record Roma, record campagna abbonamenti: in 4 giorni 19mila tessere ROMA - La campagna abbonamenti viaggia a gonfie vele. Dopo i tre giorni di prelazione dei vecchi abbonati 2019 - 2020, dalle 12 di ieri la Roma ha aperto la vendita libera dei settori dell'Olimpico per le gare di campionato e le due restanti del girone di Conference League registrando in totale 19000 abbonamenti. I risultati sono stati ...

Nuova opera di 'Bifido' a Gambettola Opere di "Poster art" Nei giorni scorsi l'artista Bifido, di Caserta e con base a Roma, dopo la ... Ma anche in piazza Foro Boario, domenica scorsa, Bifido ha realizzato quasi a tempo di record un'altra ...

Clamoroso record per Pastore: la Roma lo ha pagato 11mila euro per ogni 1' giocato Tra i giocatori strapagati e poco utilizzati da parte dei club di Serie A ce n'è uno che negli ultimi anni ha battuto ogni record, ovvero Javier Pastore che nella Roma ha giocato 1184 minuti in tre ...

Nuovo Burgman 400, lo scooter dei record ROMA - Il mercato degli scooter sta tornando florido e il nuovo Suzuki Burgman 400 si candida a rientrare nelle prime posizioni delle future classifiche. E' un “grande classico”, anche nella sua ...

