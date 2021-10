Ponte Morandi, al via l’udienza preliminare. Il procuratore Pinto: “Quadro di estrema incuria e cinismo, ora serve giustizia in tempi rapidi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tre anni d’indagine, centinaia di ore di intercettazioni e una mole sterminata di carte arrivano, per la prima volta tutte insieme, al vaglio di un giudice. l’udienza preliminare che si apre venerdì a Genova di fronte al gup Paola Faggioni inaugura il processo nei confronti di 59 tra tecnici e dirigenti – attuali e passati – di Autostrade per l’Italia e della controllata per le manutenzioni Spea, funzionari e consulenti del ministero delle Infrastrutture accusati di aver provocato la strage del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. “Un passaggio delicato e fondamentale”, lo definisce al fattoquotidiano.it il procuratore facente funzioni, Francesco Pinto, che ha raccolto il testimone da Franco Cozzi andato in pensione ai primi di luglio. L’indagine condotta dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tre anni d’indagine, centinaia di ore di intercettazioni e una mole sterminata di carte arrivano, per la prima volta tutte insieme, al vaglio di un giudice.che si apre venerdì a Genova di fronte al gup Paola Faggioni inaugura il processo nei confronti di 59 tra tecnici e dirigenti – attuali e passati – di Autostrade per l’Italia e della controllata per le manutenzioni Spea, funzionari e consulenti del ministero delle Infrastrutture accusati di aver provocato la strage del, che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. “Un passaggio delicato e fondamentale”, lo definisce al fattoquotidiano.it ilfacente funzioni, Francesco, che ha raccolto il testimone da Franco Cozzi andato in pensione ai primi di luglio. L’indagine condotta dai ...

