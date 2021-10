Penultimo appuntamento per #Sios21Giffoni (Di venerdì 15 ottobre 2021) di Monica De Santis “Con orgoglio Giffoni ospita l’unica tappa del Sud Italia del Sios che è il frutto della partnership strategica con StartupItalia” a parlare è Claudio?Gubitosi direttore del Giffoni Film Festival che oggi presenterà la penultima tappa #Sios21Giffoni che tratterà diversi temi, tutti come sempre di grandissima attualità. Si andrà dalla sostenibilità delle aziende al professore che combatte omofobia e razzismo su TikTok, dal lavoro del futuro al futuro delle imprese nel Sud Italia. Il format di eventi è promosso da StartupItalia, e coprodotto da Giffoni e dal suo Dipartimento Innovazione. “È la conferma di una nostra precisa intenzione, quella di evolverci sempre. Il simbolo di questo processo è la Giffoni Multimedia Valley che abbiamo realizzato grazie alla sinergia con il Comune e la Regione Campania e grazie ai fondi europei e statali. Ora siamo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 ottobre 2021) di Monica De Santis “Con orgoglio Giffoni ospita l’unica tappa del Sud Italia del Sios che è il frutto della partnership strategica con StartupItalia” a parlare è Claudio?Gubitosi direttore del Giffoni Film Festival che oggi presenterà la penultima tappache tratterà diversi temi, tutti come sempre di grandissima attualità. Si andrà dalla sostenibilità delle aziende al professore che combatte omofobia e razzismo su TikTok, dal lavoro del futuro al futuro delle imprese nel Sud Italia. Il format di eventi è promosso da StartupItalia, e coprodotto da Giffoni e dal suo Dipartimento Innovazione. “È la conferma di una nostra precisa intenzione, quella di evolverci sempre. Il simbolo di questo processo è la Giffoni Multimedia Valley che abbiamo realizzato grazie alla sinergia con il Comune e la Regione Campania e grazie ai fondi europei e statali. Ora siamo ...

