Omicidio-suicidio a Montesilvano: uccide la moglie e poi si toglie la vita (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che cosa è successo nella cada di Montesilvano questa mattina, lo scopriranno i Carabinieri nelle prossime ore ma purtroppo, quello che emerge è che siamo di fronte all’ennesimo femminicidio. Questa mattina, nell’abitazione della cittadina in provincia di Pescara, sono stati trovati due cadaveri. Sembra che non ci siano dubbi: si tratterebbe di un Omicidio suicidio. Emergono i primi drammatici dettagli riguardanti l‘Omicidio suicidio avvenuto nella mattinata odierna 15 ottobre a Montesilvano, in via Tagliamento 11. Verso le 8,30 un uomo di 50 anni di nazionalità romena, in base alle prime informazioni, avrebbe colpito con un coltello la moglie, sua coetanea, per poi accoltellarsi all’addome. Per fortuna al momento dell’Omicidio non si trovava in casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che cosa è successo nella cada diquesta mattina, lo scopriranno i Carabinieri nelle prossime ore ma purtroppo, quello che emerge è che siamo di fronte all’ennesimo femminicidio. Questa mattina, nell’abitazione della cittadina in provincia di Pescara, sono stati trovati due cadaveri. Sembra che non ci siano dubbi: si tratterebbe di un. Emergono i primi drammatici dettagli riguardanti l‘avvenuto nella mattinata odierna 15 ottobre a, in via Tagliamento 11. Verso le 8,30 un uomo di 50 anni di nazionalità romena, in base alle prime informazioni, avrebbe colpito con un coltello la, sua coetanea, per poi accoltellarsi all’addome. Per fortuna al momento dell’non si trovava in casa ...

