Milan-Verona, Tudor: “Theo Hernandez? Un giocatore non cambia una squadra” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato della partita di domani contro il Milan. Ecco il pensiero sull'assenza di Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Igor, allenatore del, ha parlato della partita di domani contro il. Ecco il pensiero sull'assenza di

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - SkySport : SERIE A, 8^ GIORNATA I match su Sky Sport Milan-Verona e Cagliari-Sampdoria anche su Sky Sport 4K ? #SkySport… - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - AndreaLazzer : RT @DiscepoloM: Raga non per fare il tuttaposter per carità ma vi ricordo che Daniel Maldini è nei 20 finalisti per il Golden Boy 2021. Cio… - ACMilan_KaKa22 : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, in vista del Verona provato Daniel Maldini sulla trequarti -