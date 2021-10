L’industria in prima fila (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’insuccesso dell’operazione di fusione con Lecco e Sondrio, nel giorno dello stress test del Green pass, guasta un po’ la festa del ritorno in presenza dell’Assemblea di Confindustria Bergamo, che si svolgerà nel pomeriggio al Kilometro Rosso, con una partecipazione di massa che è per tradizione la prova fisica di quanto L’industria bergamasca sia un fenomeno diffuso, oseremmo dire popolare, del panorama sociale della provincia. A ben vedere, proprio l’altro evento di oggi e cioè l’inaugurazione della bella sede all’interno del polo dell’innovazione, spiega le difficoltà non solo psicologiche di una fusione mancata. Perché una sede è anche una casa comune di chi si riconosce nelle radici di un certo territorio. Vero che Lecco e Sondrio (ma allora perché no Brescia, con la quale fondersi è davvero una chimera?) hanno tratti rilevanti di identità in comune con Bergamo, ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’insuccesso dell’operazione di fusione con Lecco e Sondrio, nel giorno dello stress test del Green pass, guasta un po’ la festa del ritorno in presenza dell’Assemblea di Confindustria Bergamo, che si svolgerà nel pomeriggio al Kilometro Rosso, con una partecipazione di massa che è per tradizione la prova fisica di quantobergamasca sia un fenomeno diffuso, oseremmo dire popolare, del panorama sociale della provincia. A ben vedere, proprio l’altro evento di oggi e cioè l’inaugurazione della bella sede all’interno del polo dell’innovazione, spiega le difficoltà non solo psicologiche di una fusione mancata. Perché una sede è anche una casa comune di chi si riconosce nelle radici di un certo territorio. Vero che Lecco e Sondrio (ma allora perché no Brescia, con la quale fondersi è davvero una chimera?) hanno tratti rilevanti di identità in comune con Bergamo, ...

