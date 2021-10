Ladri in fuga dopo il colpo, ma l’auto si schianta sul marciapiede: rocambolesco inseguimento nella notte (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con il favore della notte, due malviventi si sono introdotti all’interno di un grande ferramenta nella città di Tivoli. Una volta dentro l’esercizio i due hanno iniziato a trafugare mercede per poi caricarla all’interno della loro auto: con cui sarebbe poi dovuti fuggire. Tuttavia un’allarme è arrivato al 112 della Compagnia dei Carabinieri, permettendo ai militari di intervenire poco dopo con le pattuglie della stazione di Tivoli Terme e Tenenza di Guidonia. I Carabinieri una volta raggiunto la ferramente hanno sorpreso i due ancora intenti a caricare materiale nell’auto. Tivoli: l’inseguimento nella notte Uno dei due, nella fretta, è salito a bordo dell’auto e – abbandonato il complice – si è dato alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con il favore della, due malviventi si sono introdotti all’interno di un grande ferramentacittà di Tivoli. Una volta dentro l’esercizio i due hanno iniziato a trare mercede per poi caricarla all’interno della loro auto: con cui sarebbe poi dovuti fuggire. Tuttavia un’allarme è arrivato al 112 della Compagnia dei Carabinieri, permettendo ai militari di intervenire pococon le pattuglie della stazione di Tivoli Terme e Tenenza di Guidonia. I Carabinieri una volta raggiunto la ferramente hanno sorpreso i due ancora intenti a caricare materiale nel. Tivoli: l’Uno dei due,fretta, è salito a bordo dele – abbandonato il complice – si è dato alla ...

