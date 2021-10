Ita, ai primi passeggeri un biglietto di ringraziamento dalla nuova ‘compagnia di bandiera (Di venerdì 15 ottobre 2021) ‘Born to welcome you’. Lo recitava il messaggio di ringraziamento consegnato questa mattina ai primi passeggeri di Ita. Un biglietto – con l’immagine di un aereo (non con la nuova livrea azzurra) in volo sulle nuvole – siglato dal presidente Altavilla e dall’ad Lazzerini che ricordava come “oggi, decolla la nuova Compagnia di bandiera italiana”. Parole, riecheggiate più tardi dallo stesso Lazzerini che certificano l’obiettivo di riempire quello spazio ‘istituzionale’ lasciato vuoto dalla vecchia Alitalia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) ‘Born to welcome you’. Lo recitava il messaggio diconsegnato questa mattina aidi Ita. Un– con l’immagine di un aereo (non con lalivrea azzurra) in volo sulle nuvole – siglato dal presidente Altavilla e dall’ad Lazzerini che ricordava come “oggi, decolla laCompagnia diitaliana”. Parole, riecheggiate più tardi dallo stesso Lazzerini che certificano l’obiettivo di riempire quello spazio ‘istituzionale’ lasciato vuotovecchia Alitalia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

