Inter, Lautaro Martinez da record con l'Argentina: è meglio di Messi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con il gol al Perù, Lautaro Martinez – attaccante dell'Inter – ha raggiunto quota 17 gol sotto la gestione Scaloni, un record che neanche Messi ha raggiunto Con l'Argentina è un Lautaro Martinez da record, l'attaccante dell'Inter sta facendo meglio anche di Lionel Messi. Da quando è iniziata la gestione Scaloni, è la punta dei nerazzurri il miglior marcatore dell'albiceleste che con il Perù ha trovato il diciassettesimo centro, mentre la Pulga è fermo a quota 15. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL'Inter Lautaro Martinez ora è atteso dall'Inter per la sfida alla Lazio e l'attaccante arriverà forte del suo ...

