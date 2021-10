Green Pass, al via per treni Eav in Campania: primi controlli in regione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi parte il Green Pass obbligatorio, con l’Eav che l’adotta per i treni in Campania. primi controlli regolare in regione, nessun disagio. I treni dell’Eav a Montesanto (via Facebook)Questa mattina sono partiti i primi controlli per il Green Pass sui treni dell’Eav in Campania. Fortunatamente dopo i timori della vigilia, i controlli sono risultati regolari e rapidi. Inoltre non c’è stata nessuna ripercussione per quanto riguarda il servizio ed il deflusso dei viaggiatori. Infatti oggi 15 ottobre è la prima giornata del certificato obbligatorio per dipendenti pubblici e privati. Ad effettuare i ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi parte ilobbligatorio, con l’Eav che l’adotta per iinregolare in, nessun disagio. Idell’Eav a Montesanto (via Facebook)Questa mattina sono partiti iper ilsuidell’Eav in. Fortunatamente dopo i timori della vigilia, isono risultati regolari e rapidi. Inoltre non c’è stata nessuna ripercussione per quanto riguarda il servizio ed il deflusso dei viaggiatori. Infatti oggi 15 ottobre è la prima giornata del certificato obbligatorio per dipendenti pubblici e privati. Ad effettuare i ...

