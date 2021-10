Golf: Paratore 10° a metà Andalucia Masters 2021, 4 azzurri passano il taglio. Comanda Romain Langasque, fuori Jon Rahm (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è concluso da poco il secondo giro dell’Andalucia Masters 2021, uno dei tornei decisivi per l’ingresso nel DP World Tour Championship di Dubai dell’European Tour nonché evento di mezzo dello swing spagnolo di questa fase della stagione. Al comando c’è il francese Romain Langasque, lo scorso anno già vincitore dell’ISPS Handa Wales Open. Il transalpino, con un eagle alla buca 17, un birdie alla 1 e un bogey alla 8, conclude in maniera regolare la giornata e con il suo -2 si porta a -4. Va sottolineato come la giornata di oggi abbia messo in difficoltà un po’ tutti sotto moltissimi punti di vista. Seconda posizione a un colpo di distanza per quattro uomini in quel del Real Club Valderrama (par 71). Gli inglesi Laurie Canter e Matt Fitzpatrick, il neozelandese Ryan Fox e lo svedese Sebastian Soderberg ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è concluso da poco il secondo giro dell’, uno dei tornei decisivi per l’ingresso nel DP World Tour Championship di Dubai dell’European Tour nonché evento di mezzo dello swing spagnolo di questa fase della stagione. Al comando c’è il francese, lo scorso anno già vincitore dell’ISPS Handa Wales Open. Il transalpino, con un eagle alla buca 17, un birdie alla 1 e un bogey alla 8, conclude in maniera regolare la giornata e con il suo -2 si porta a -4. Va sottolineato come la giornata di oggi abbia messo in difficoltà un po’ tutti sotto moltissimi punti di vista. Seconda posizione a un colpo di distanza per quattro uomini in quel del Real Club Valderrama (par 71). Gli inglesi Laurie Canter e Matt Fitzpatrick, il neozelandese Ryan Fox e lo svedese Sebastian Soderberg ...

