GaE graduatorie ad esaurimento…. quando arriverà la loro fine? (Di venerdì 15 ottobre 2021) GaE: acronimo per graduatorie ad esaurimento, in cui si trovano insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione prima del 2006 (e anche dopo per effetto di alcune deroghe). Quasi esaurite per le classi di concorso della scuola secondaria, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) GaE: acronimo perad esaurimento, in cui si trovano insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione prima del 2006 (e anche dopo per effetto di alcune deroghe). Quasi esaurite per le classi di concorso della scuola secondaria, L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GaE graduatorie ad esaurimento…. quando arriverà la loro fine? - StreetNews24 : L’assegnazione delle nomine in Ruolo per “chiamata veloce” dei Docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (G… - ManciniAnnaL : @ScyllaC @valechindamo @Cioppi2 @filo6 @wireditalia No hanno fatto entrare moltissimi dalle gae o dalle graduatorie… -