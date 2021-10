Est contro Ovest in Europa | l' ultima mediazione di Merkel

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è il tweet al veleno del premier sloveno Janez Jansala delegazione dirlamentari arrivati a Lubiana per una missione di monitoraggio sul rispetto dello stato di diritto. C’è lo sdiretto, sempre via twitter, tra Jansa e il premier olandese Mark Rutte, inedito per un presidente di turno dell’Ue, incarico che il premier di Lubiana ricopre fino a fine anno. C’è Viktor Orban che oggi riprende parola non soloBruxelles come fa di solito, ma addiritturaun pezzo d’i “Golia” dell’Occidente che, a suo dire, “si intromettono” negli affari del “Davide” ungherese. C’è la sentenza della Corte costituzionale polacca che stabilisce la primazia del diritto di Varsavia su quello europeo. Sotto, cova la tensione per i piani di ripresa ...