Covid in Campania | De Luca | «80% cittadini sopra i 12 anni immunizzati con seconda dose»

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Immunizzato l'80% dei cittadini” - panzaantonio61 : RT @SkyTG24: Covid Campania, De Luca: “Immunizzato l'80% dei cittadini” - Chopper8Easter8 : RT @SkyTG24: Covid Campania, De Luca: “Immunizzato l'80% dei cittadini” - Scisciano : Campania, Covid. De Luca:”Confermo che l’80% dei cittadini campani sono immunizzati”: Napoli, 15 Ottobre – “Vi conf… - italiaserait : Covid oggi Campania, 279 contagi: bollettino 15 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La Repubblica

Insono 16 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti ricoverati in reparti di degenza.Così il governatore della, , in diretta Fb che aggiunge: ' Siamo ad un passo dal superamento dell'epidemiaa patto che no vax e no green pass non blocchino tutto'. 'Stiamo procedendo ...Luca Abete di Striscia la Notizia, in un servizio, racconta di una farmacia che rilascia il Green Pass anche con il test salivare ...Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati sull’a ...