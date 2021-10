Buone notizie sul clima. Un report pragmatico sul futuro dell’energia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Partiamo dal fondo: nell’edizione 2021 del World Energy Outlook, l’Agenzia internazionale per l’energia ribadisce che “nello scenario net zero emissions, la rapida contrazione della domanda di petrolio e gas significa che non è necessaria alcuna ricerca di nuovi combustibili fossili né serviranno altri giacimenti di petrolio e gas oltre a quelli il cui sviluppo è già stato approvato”. È una notazione importante, di cui tenere conto sia per valutare il messaggio che l’Agenzia di Parigi ha voluto lanciare mercoledì, sia per meglio comprendere i confini della crisi energetica in corso. Il World Energy Outlook (Weo) è la pubblicazione più importante dell’Aie. Il punto di riferimento dell’intera industria energetica e della comunità degli studiosi per capire tanto le dinamiche in corso, quanto gli sviluppi futuri. E il rapporto appare come un difficile esercizio di equilibrio tra ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Partiamo dal fondo: nell’edizione 2021 del World Energy Outlook, l’Agenzia internazionale per l’energia ribadisce che “nello scenario net zero emissions, la rapida contrazione della domanda di petrolio e gas significa che non è necessaria alcuna ricerca di nuovi combustibili fossili né serviranno altri giacimenti di petrolio e gas oltre a quelli il cui sviluppo è già stato approvato”. È una notazione importante, di cui tenere conto sia per valutare il messaggio che l’Agenzia di Parigi ha voluto lanciare mercoledì, sia per meglio comprendere i confini della crisi energetica in corso. Il World Energy Outlook (Weo) è la pubblicazione più importante dell’Aie. Il punto di riferimento dell’intera industria energetica e della comunità degli studiosi per capire tanto le dinamiche in corso, quanto gli sviluppi futuri. E il rapporto appare come un difficile esercizio di equilibrio tra ...

DiMarzio : Buone notizie per #Pioli e per il @acmilan: #Ibrahimovic torna in gruppo - christianrocca : Buone notizie. Il Foglio pare sia guarito e finalmente ha mollato Conte (oggi definito “mitomane”, sette giorni fa “rockstar”). - fattoquotidiano : Anche da Sicilia, Sardegna e Trentino Alto-Adige, dove si è votato una settimana più tardi rispetto al resto d’Ital… - MissioneStartup : RT @EricssonItalia: Ericsson è tra gli 'Italy's Best Employers 2022' secondo l’indagine svolta dalla società di ricerca Statista - in partn… - Lorenzo36522471 : RT @Mercedesjustme7: Buone notizie da Taiwan. Finalmente i risultati della massiccia campagna 'vaccinale' contro il Covid19, dati alla ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie GAETANO ARTALE - Un onore aver fatto il sindaco di Ficarra in questi anni Da Sindaco di Ficarra per circa 2 ore ancora, GRAZIE e buone cose per tutti.

Silvio Rodríguez: 'Come possono provocare tanto odio le mie canzoni?' ...viviamo in questa società imperfetta - e questo significa con cose brutte ma anche con cose buone - ... Come ho scritto all'inizio dell'articolo le 'notizie" contro Cuba a volte son veramente surreali e, ...

Buone notizie dalla Biblioteca Comune di Segrate Inter, serata epica per Lautaro! Inzaghi riceve anche un'altra grande notizia L'attaccante segna il gol partita contro il Perù e lancia l'Argentina verso i Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico può sorridere: in campo anche Correa ...

Milan, buone notizie per Calabria 7 Davide Calabria, insieme a Rade Krunic, ha svolto un lavoro personalizzato. Ma, stando a quanto appreso da calciomercato.com, ci sono ottime possibilità che possa tornare a disposizione di Stefano P ...

Da Sindaco di Ficarra per circa 2 ore ancora, GRAZIE ecose per tutti....viviamo in questa società imperfetta - e questo significa con cose brutte ma anche con cose- ... Come ho scritto all'inizio dell'articolo le '" contro Cuba a volte son veramente surreali e, ...L'attaccante segna il gol partita contro il Perù e lancia l'Argentina verso i Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico può sorridere: in campo anche Correa ...7 Davide Calabria, insieme a Rade Krunic, ha svolto un lavoro personalizzato. Ma, stando a quanto appreso da calciomercato.com, ci sono ottime possibilità che possa tornare a disposizione di Stefano P ...