Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per gli enti locali e regionali italiani la pandemia ha provocato un buco di 22,8 miliardi, pari al 9,2% delle entrate. È quanto emerge dal Barometro annuale locale e regionale dell’Unione Europea. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per glie regionali italiani laha provocato undi 22,8 miliardi, pari al 9,2% delle entrate. È quanto emerge dalannuale locale e regionale dell’Unione Europea. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - - mariobianchi18 : Il #15ottobre 1608 nasceva #EvangelistaTorricelli. Succeduto a Galileo come matematico e filosofo del granduca di T… - BarScienza : #AccaddeOggi Fu il primo strumento costruito con lo scopo di misurare la pressione atmosferica. #OTD #OnThisDay… - andrea_failli : @Pietro_Otto Vi ricordate il Dott. Tersilli (Alberto Sordi) che veniva omaggiato da un rappresentante (Lino Banfi)… -