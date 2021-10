Atalanta | blitz a Empoli per l’operazione risalita Gasp e i conti con gli infortuni

Advertising

Ck12 Giornale

Non smettono di squillare i telefoni alla Sport Agency Futura . L'agenzia che cura gli interessi di Lorenzo Lucca , attaccante del Pisa classe 2000 , continua ad avere contatti con le principali ...... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!Rocco Commisso © Getty ImagesFiorentina,e Napoli provano il: c'è anche il DortmundSecondo quanto appreso da Calciomercato.it, si sono palesati già ...Dei paralleli con Luca Toni, persino nell'esultanza signature (probabilmente al ragazzo non manca il senso della teatralità, né della capacità di calamitare su di sé ...Il bomber del Pisa, Lucca, sta attirando l'interesse da vari club importanti: attenta Juventus, triplo blitz in Serie A e non solo ...