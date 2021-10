Apple farà un grande annuncio il 18 ottobre: MacBook e AirPods sul palco (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 18 ottobre si avvicina, ed Apple è pronta a condividere con il mondo il suo secondo, grande evento delle ultime settimane. Questa volta protagonisti saranno MacBook e AirPods. MacBook (Adobe Stock)Dopo iPhone, iPad ed Apple Watch, la mela è pronta a svelare al mondo intero il suo ultimo upgrade per il 2021: MacBook Pro di fascia alta ed AirPods 3. Gli ultimi due prodotti di Cupertino che devono ancora essere aggiornati con i nuovi modelli saranno i protagonisti dell’evento in programma lunedì prossimo, 18 ottobre 2021, dalle ore 19 italiane. Le orecchie, come sempre, sono rizzate quando ci troviamo di fronte ad un evento della mela. Tuttalpiù in questa occasione, dove verranno svelati due tra i ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 18si avvicina, edè pronta a condividere con il mondo il suo secondo,evento delle ultime settimane. Questa volta protagonisti saranno(Adobe Stock)Dopo iPhone, iPad edWatch, la mela è pronta a svelare al mondo intero il suo ultimo upgrade per il 2021:Pro di fascia alta ed3. Gli ultimi due prodotti di Cupertino che devono ancora essere aggiornati con i nuovi modelli saranno i protagonisti dell’evento in programma lunedì prossimo, 182021, dalle ore 19 italiane. Le orecchie, come sempre, sono rizzate quando ci troviamo di fronte ad un evento della mela. Tuttalpiù in questa occasione, dove verranno svelati due tra i ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Apple Watch 8 si farà in 3 (formati) - 24h_Tecnologia : Apple Watch 8 si farà in 3 (formati): Schermo ancora più grande - melablog : Apple sta lavorando ad una nuova Apple TV. Sarà molto più elegante, e farà la guerra a Nintendo Switch:… - Bama_Boy91 : RT @HDblog: Apple Watch 8 si farà in 3 (formati) - AndreaDrewDev : RT @HDblog: Apple Watch 8 si farà in 3 (formati) -

Ultime Notizie dalla rete : Apple farà YouTube Music, ecco come Google fa concorrenza a Spotify Qual è la vera differenza rispetto ad altri servizi di streaming musicale come Spotify ed Apple ... Questo è dovuto al fatto che si appoggia al suo enorme database, che farà felici gli appassionati di ...

Ted Lasso 3 sarà l'ultima stagione per Ted... o forse no ... Jason Sudeikis, insieme al resto del cast e degli sceneggiatori; perché è chiaro che Apple ha un ... E quando lo farà, inizieremo a parlare di tutte quelle cose'. Serve forse un po' di ottimismo tipico ...

Apple Watch 8 si farà in 3 (formati) HDblog Qual è la vera differenza rispetto ad altri servizi di streaming musicale come Spotify ed... Questo è dovuto al fatto che si appoggia al suo enorme database, chefelici gli appassionati di ...... Jason Sudeikis, insieme al resto del cast e degli sceneggiatori; perché è chiaro cheha un ... E quando lo, inizieremo a parlare di tutte quelle cose'. Serve forse un po' di ottimismo tipico ...