Uomini e donne: l’ultima esterna di Joele Milan, poi l’addio (Di giovedì 14 ottobre 2021) A Uomini e donne su Canale 5 l’ultima esterna del tronista (ormai ex) Joele Milan: il ragazzo si è goduto gli ultimi momenti della sua permanenza nel programma, prima di essere cacciato da Maria De Filippi, evento che vedremo molto probabilmente oggi pomeriggio Se tutte le avventure hanno un inizio e una fine, quella di Joele Milan è stata particolarmente breve: il giovane tronista di Uomini e donne, come sappiamo dalle anticipazioni degli scorsi giorni, è riuscito a far perdere la pazienza a Maria De Filippi per poi essere allontanato dagli studi dopo il gesto “meschino” scoperto dalla redazione. Dopo aver dedicato alcuni minuti a Graziano Amato, ecco arrivare il momento del tanto atteso Joele ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Asu Canale 5del tronista (ormai ex): il ragazzo si è goduto gli ultimi momenti della sua permanenza nel programma, prima di essere cacciato da Maria De Filippi, evento che vedremo molto probabilmente oggi pomeriggio Se tutte le avventure hanno un inizio e una fine, quella diè stata particolarmente breve: il giovane tronista di, come sappiamo dalle anticipazioni degli scorsi giorni, è riuscito a far perdere la pazienza a Maria De Filippi per poi essere allontanato dagli studi dopo il gesto “meschino” scoperto dalla redazione. Dopo aver dedicato alcuni minuti a Graziano Amato, ecco arrivare il momento del tanto atteso...

