Una vita anticipazioni: Felipe uscirà dal coma? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siete pronti per scoprire che cosa vedremo nelle prossime puntate di Una vita e che cosa ne sarà di Felipe che è finito in ospedale dopo che Laura lo ha avvelenato? Il piano di Velasco sembra esser andato a buon fine anche se a dire il vero, l'epilogo doveva essere diverso. L'avvocato infatti non è ancora morto…Genoveva non sa ancora nulla di quello che Laura ha fatto e neppure ad Acacias 38 si è diffusa la voce. Felipe stava abitando in un posto diverso e per il momento, nessuno è al corrente delle novità. Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 ottobre 2021. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell'episodio 1262 della soap spagnola. Vi ricordiamo tra l'altro che quella di domani sarà l'ultima ...

