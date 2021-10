Tampone, quanto mi costi: il prezzo da pagare in Fvg per chi non ha il Green Pass e deve lavorare. E come risparmiare (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Furti di rame nelle stazioni in Fvg, in campo la Polfer: controllati 13 depositi Crac delle cooperative in Fvg, un nuovo sportello per i rimborsi ai ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Furti di rame nelle stazioni in Fvg, in campo la Polfer: controllati 13 depositi Crac delle cooperative in Fvg, un nuovo sportello per i rimborsi ai ...

Advertising

ancheno77 : @HuffPostItalia Se dimostreranno che in quanto vaccinati non contagiano... ops! Contagiano! Per coerenza e sicurezz… - Gigadesires : @sicampeggia Per quanto riguarda il tampone, penso siano obbligate per deontologia professionale in caso di sospetto contagio. - JJRUSSIAN66 : @Ardito65330980A È ovvio che il sistema non sia gratuito, parlavo di un pagamento 'diretto'. Comunque rientra in qu… - ElisaGraciNY : @superdrago20 @Corriere Spero che capisca da solo quanto questo ragionamento faccia acqua da tutte le parti. Stiamo… - LKynes4 : RT @dottorbarbieri: [??si è sostanzialmente rafforzato il già latente obbligo di vaccinazione per lavorare in quanto il #greenpass da tampo… -