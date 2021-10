Osimhen | alcune disavventure hanno posticipato il rientro a Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen alcune

... preludio di uno dei momenti più difficili della mia intera carriera anche a causa dicose ... Quest'anno siamo forti e siamo primi in classifica, possiamo lottare per lo scudetto e, se...Ecco le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24 : SU- 'Mi risultavadovesse ... Incose gli americani sono più avanti di noi, il problema è che siamo autocelebrativi nonostante ...Victor Osimhen, alcune disavventure hanno posticipato il suo rientro a Napoli. Secondo l'edizione, in edicola oggi, del Corriere del Mezzogiorno, Victor ...Giorni di rientri dagli impegni con le Nazionali per i calciatori del Napoli. I primi sono stati gli italiani, martedì pomeriggio sono tornati ad allenarsi Di Lorenzo, Insigne e Meret. Ieri sono rient ...