(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 2022, in fondo, è adesso. O quasi. La stagione del ciclismo su strada non è ancora ufficialmente chiusa, ma di fatto le grandi manovre per il prossimo anno sono già in atto. E già a ottobre si ...

Advertising

Gazzetta_it : Nibali, Moscon e l’Astana: ritrovarsi a Montecatini Terme - puertoapuerto_ : ???Fichajes 2022 Astana: ?? Vincenzo Nibali ?? Gianni Moscon ?? David De la Cruz ?? Joe Dombrowski ?? Sebastian Henao ?? Leonardo Basso - OA_Sport : Tutti i movimenti già ufficializzati del CicloMercato 2021 - SpazioCiclismo : Scopriamo i possibili favoriti di un #ILombardia che si preannuncia spettacolare - puertoapuerto_ : ???Fichajes 2022 Astana: ?? Vincenzo Nibali ?? Gianni Moscon ?? David De la Cruz ?? Joe Dombrowski -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali Moscon

... in Toscana, che ci sarà una prima presa di contatto del team kazako con i nuovi arrivi, dunquecompresi. Una intesa con la città toscana che va oltre l'agonismo, perché c'è la ...Usciranno elementi esperti, come Henao e, entrambi probabilmente in direzione Astana, che riabbraccerà anche. Ivan Sosa invece traslocherà in Movistar. Da verificare, in conclusione, ...Il dottor Roberto Corsetti ha reso noto che il corridore è sottoposto a delle indagini, sottolineando come non ci debba essere allarmismo ...Il corridore trentino si sta sottoponendo ad accertamenti dopo che nelle ultime corse sono emerse leggere anomalie. Nulla di preoccupante commenta il medico che lo ha in cura.