Lozano da porta a porta: l'incredibile gol in partitella (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attaccante del Napoli Hirving Lozano è impegnato col suo Messico: questa perla in una partitella a campo ridotto è stata condivisa proprio dell'account twitter della nazionale "Tricolor" Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attaccante del Napoli Hirvingè impegnato col suo Messico: questa perla in unaa campo ridotto è stata condivisa proprio dell'account twitter della nazionale "Tricolor"

