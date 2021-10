Libano, scontri a Beirut: un morto e cinque feriti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Libano. A Beirut sono state esplose ripetute raffiche di fucili automatici. A esplodere i colpi gli esponenti del movimento sciita Amal, guidato dal presidente del parlamento Nabih Berri. I colpi sono stati esplosi in occasione di una protesta contro l’inchiesta in corso sull’esplosione del Porto di Beirut, lo scorso 4 agosto 2020. Nell’inchiesta, un ex ministro e deputato di Amal è stato formalmente incriminato. Nell’esplosione 219 persone erano rimaste uccise. I partecipanti alla protesta si sono dati appuntamento alla rotonda Tayyoune, nel sud della città . I manifestanti, un centinaio legati tutti ad Amal, si sono poi diretti verso il Palazzo di Giustizia. Gli spari di kalashnikov sono stati uditi in tutta la zona vicina di Badaro e Tayyoune. Un giornalista dell’Ansa presente sul posto, ha riportato che gli spari provenivano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021). Asono state esplose ripetute raffiche di fucili automatici. A esplodere i colpi gli esponenti del movimento sciita Amal, guidato dal presidente del parlamento Nabih Berri. I colpi sono stati esplosi in occasione di una protesta contro l’inchiesta in corso sull’esplosione del Porto di, lo scorso 4 agosto 2020. Nell’inchiesta, un ex ministro e deputato di Amal è stato formalmente incriminato. Nell’esplosione 219 persone erano rimaste uccise. I partecipanti alla protesta si sono dati appuntamento alla rotonda Tayyoune, nel sud della città . I manifestanti, un centinaio legati tutti ad Amal, si sono poi diretti verso il Palazzo di Giustizia. Gli spari di kalashnikov sono stati uditi in tutta la zona vicina di Badaro e Tayyoune. Un giornalista dell’Ansa presente sul posto, ha riportato che gli spari provenivano ...

