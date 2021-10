Indian Wells, Sinner ko agli ottavi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo statunitense Taylor Fritz si conferma la ‘bestia nera’ degli italiani al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells: dopo Matteo Berrettini al 3° turno, lo statunitense si è preso infatti lo scalpo anche di Jannik Sinner agli ottavi di finale: 6-4, 6-3 in un’ora e 40? di gioco per il numero 39 del mondo, per la prima volta in carriera ai quarti di un Masters 1000. Fatale per il ventenne altoatesino, numero 14 del mondo e decima testa di serie del seeding, il parziale di 8 giochi a 0 a cavallo tra primo e secondo set, causato dalle grandi difficoltà al servizio. Sinner, grazie anche ai risultati altrui come la sconfitta del norvegese Casper Ruud, resta ampiamente in corsa per le Finals di Torino, dove al momento sarebbe riserva. I punti in palio in questo ultimo mese sono ancora ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo statunitense Taylor Fritz si conferma la ‘bestia nera’ degli italiani al torneo Atp Masters 1000 di: dopo Matteo Berrettini al 3° turno, lo statunitense si è preso infatti lo scalpo anche di Jannikdi finale: 6-4, 6-3 in un’ora e 40? di gioco per il numero 39 del mondo, per la prima volta in carriera ai quarti di un Masters 1000. Fatale per il ventenne altoatesino, numero 14 del mondo e decima testa di serie del seeding, il parziale di 8 giochi a 0 a cavallo tra primo e secondo set, causato dalle grandi difficoltà al servizio., grazie anche ai risultati altrui come la sconfitta del norvegese Casper Ruud, resta ampiamente in corsa per le Finals di Torino, dove al momento sarebbe riserva. I punti in palio in questo ultimo mese sono ancora ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - BinaryOptionEU : RT '#IndianWells, Jannik #Sinner ko agli ottavi. - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? Indian Wells, Sinner eliminato agli ottavi ? Fritz vince in due set (6-4, 6-3) ?? - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: E’ la serata dei blackout a Indian Wells. Stavolta tocca a Sinner che, dal 4-2 del primo set, subisce un parziale di 10… -