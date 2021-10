Il Tapiro di Striscia ad Ambra per la rottura con Allegri: quando si calpestano i sentimenti per l’audience (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati e, da diverse ore, un vero e proprio polverone si è alzato non solo in merito alla loro rottura ma anche riguardo alla scelta di dubbio gusto di conferire all’attrice il Tapiro d’Oro. Una scelta che porta di nuovo a fare i conti con una riflessione: esiste o no un limite? Non è la prima volta che Striscia La Notizia viene travolta dalle polemiche, basta tornare indietro a poco più di un anno e mezzo fa quando, in piena pandemia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti finivano nel polverone per alcune dichiarazioni sui capelli e gli outfit di Giovanna Botteri nei suoi collegamenti dalla Cina. Da un fronte estetico a quello legato alla sfera privata il passo è stato breve, con tanto di intramezzo polemico con la comunità cinese, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021)Angiolini e Massimilianosi sono lasciati e, da diverse ore, un vero e proprio polverone si è alzato non solo in merito alla loroma anche riguardo alla scelta di dubbio gusto di conferire all’attrice ild’Oro. Una scelta che porta di nuovo a fare i conti con una riflessione: esiste o no un limite? Non è la prima volta cheLa Notizia viene travolta dalle polemiche, basta tornare indietro a poco più di un anno e mezzo fa, in piena pandemia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti finivano nel polverone per alcune dichiarazioni sui capelli e gli outfit di Giovanna Botteri nei suoi collegamenti dalla Cina. Da un fronte estetico a quello legato alla sfera privata il passo è stato breve, con tanto di intramezzo polemico con la comunità cinese, ...

