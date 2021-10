Green pass obbligatorio, allerta per proteste (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass obbligatorio, è allerta per domani nel giorno in cui saranno attive le nuove misure per il lavoro. La circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione”. L’allerta riguarda, si legge nel documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti, possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi”. I no vax sono pronti a manifestare domani, quando entrerà in vigore l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, davanti ai luoghi simbolo di Milano: il tribunale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021), èper domani nel giorno in cui saranno attive le nuove misure per il lavoro. La circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione”. L’riguarda, si legge nel documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti, possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi”. I no vax sono pronti a manifestare domani, quando entrerà in vigore l’obbligo delnei luoghi di lavoro, davanti ai luoghi simbolo di Milano: il tribunale, ...

